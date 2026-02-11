Barra Bonita - Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Civil de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) suspeito de estuprar adolescente de 16 anos. A prisão ocorreu na segunda-feira (9), mas só foi divulgada pelo Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 4 (Deinter-4) nesta quarta (11).

De acordo com nota do órgão, após a comunicação da violência sexual envolvendo a adolescente no bairro Habitacional, policiais civis, com o apoio do Conselho Tutelar e da Polícia Militar (PM), iniciaram diligências visando à identificação do autor. Detalhes sobre as circunstâncias do crime não foram divulgados.

"A vítima recebeu atendimento médico e foi encaminhada para exames especializados", informa. A equipe identificou o suspeito de 38 anos, que tentou fugir ao notar a presença policial, sendo localizado e conduzido à delegacia de polícia, onde, após análise do caso, foi preso em flagrante. O fato segue em investigação".