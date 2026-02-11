12 de fevereiro de 2026
LOCAL PRÓPRIO

Nova sala do MEI em Uru amplia acesso aos serviços do Sebrae-SP

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Com o apoio do Sebrae-SP, a sala de atendimento disponibilizará serviços voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios, com suporte especializado e agente capacitado para dar orientações

Uru - Os microempreendedores individuais (MEIs) de Uru (91 quilômetros de Bauru) não precisarão mais se deslocar para outros municípios para resolver demandas relacionadas ao empreendedorismo. A partir do dia 23 de fevereiro, o município passa a contar com uma sala de atendimento ao MEI, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h, na Casa da Cultura, localizada na rua Bras Flamino, 615, no Centro.

Com o apoio do Sebrae-SP, a sala de atendimento disponibilizará serviços voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios, com suporte especializado e agente capacitado para orientar desde a formalização até a consolidação e o crescimento das empresas.

Entre os atendimentos que serão disponibilizados, estão a abertura e encerramento de MEI; alteração de endereço no cadastro de MEI; emissão e impressão de boletos do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS); emissão da Declaração Anual de Faturamento; e alteração de atividade do MEI.

Os atendimentos e orientações são presenciais e totalmente gratuitos. Informações podem ser obtidas pessoalmente, na rua Bras Flamino, 615, Centro, ou pelo telefone (14) 3582-1118, com o agente Valmir da Silva Rocha.

