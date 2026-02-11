12 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
REGIÃO DE BOTUCATU

Condenado a 22 anos, vereador é preso por estupro de vulnerável

Por | da FolhaPress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Câmara Municipal/Reprodução
Dito Motorista se elegeu vereador de Bofete, cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, no ano passado, com 297 votos
Dito Motorista se elegeu vereador de Bofete, cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, no ano passado, com 297 votos

Bofete - O vereador de Bofete, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), Benedito Aleixo da Silva, o Dito Motorista (Republicanos), foi preso na noite desta terça-feira (10) pela Polícia Civil do município por estupro de vulnerável. O caso envolve uma condenação definitiva, contra a qual já não cabem mais recursos, por crimes cometidos entre 2013 e 2019. A defesa dele defende o reexame de provas.

O parlamentar respondeu ao processo em liberdade e estava em sua casa quando o mandado de prisão foi cumprido. A ação é sigilosa. A reportagem apurou que as vítimas tinham 10, 13 e 14 quando foram abusadas.

A sentença de primeiro grau havia imposto 29 anos de prisão, mas um recurso ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) reduziu a pena para 22 anos, um mês e 15 dias de reclusão.

O advogado Thiago Devidé, que defende o vereador, disse à reportagem que a condenação do parlamentar "se lastreou essencialmente na palavra das vítimas" e que inexistem "testemunhas presenciais dos fatos ou laudo pericial conclusivo que atestasse a violência sexual".

Ele afirmou que o entendimento atual "admite que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, pode possuir especial relevância probatória", mas declarou defender que "a análise do conjunto probatório merece reexame sob a ótica da suficiência e da segurança jurídica".

A defesa disse, além disso, que ainda existe a possibilidade de se contestar a condenação a partir de uma ação autônoma e que "atua dentro dos estritos limites constitucionais do direito de defesa, buscando a correta aplicação da lei penal e processual penal, sem qualquer juízo de valor alheio aos autos".

A ação contra Dito Motorista tramitou na comarca de Barueri. Ele se elegeu vereador de Bofete, cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, no ano passado, com 297 votos.

A reportagem procurou a Câmara do município por telefone, no início da tarde desta quarta-feira (11). A Casa declarou que não se posicionaria por telefone e pediu para encaminhar a demanda por e-mail. O envio foi feito, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários