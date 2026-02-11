Bofete - O vereador de Bofete, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), Benedito Aleixo da Silva, o Dito Motorista (Republicanos), foi preso na noite desta terça-feira (10) pela Polícia Civil do município por estupro de vulnerável. O caso envolve uma condenação definitiva, contra a qual já não cabem mais recursos, por crimes cometidos entre 2013 e 2019. A defesa dele defende o reexame de provas.

O parlamentar respondeu ao processo em liberdade e estava em sua casa quando o mandado de prisão foi cumprido. A ação é sigilosa. A reportagem apurou que as vítimas tinham 10, 13 e 14 quando foram abusadas.

A sentença de primeiro grau havia imposto 29 anos de prisão, mas um recurso ao TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) reduziu a pena para 22 anos, um mês e 15 dias de reclusão.