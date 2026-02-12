Olho no lance!

A especulação mais comentada do dia de ontem nos bastidores políticos/eleitorais de Bauru foi a de que os vereadores Sandro Bussola e Markinho Souza, ambos do MDB, estariam de olho em uma possível candidatura a deputado caso o ‘titular’ da legenda, Rodrigo Mandaliti, não seja mesmo o candidato emedebista, conforme se comenta.

Solução ‘caseira’

Principalmente Sandro Bussola já estaria conversando para ‘herdar’ a incumbência de ser o ‘sucessor’ de Mandaliti caso este decline, de fato, da disputa. Outros nomes também foram cogitados, mas quem tem mandato dificilmente vai conseguir deixar o partido agora para se filiar ao MDB e disputar a eleição. Por isso um nome ‘caseiro’ ganha força.

Situações distintas

Informações de bastidores dão conta de que na Secretaria de Assistência Social de Bauru a nova secretária Ellen de Oliveira tomou posse com o discurso muito focado em defender o governo e a ex-secretária (Lúcia Rosim), o que teria causado uma divisão dentro da pasta, com os funcionários de carreira ficando preocupados. Enquanto isso, na Secretaria de Habitação, a nomeada Tábata Pinheiro se volta para a prática de unificar a atuação e avançar nos projetos.