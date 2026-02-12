Olho no lance!
A especulação mais comentada do dia de ontem nos bastidores políticos/eleitorais de Bauru foi a de que os vereadores Sandro Bussola e Markinho Souza, ambos do MDB, estariam de olho em uma possível candidatura a deputado caso o ‘titular’ da legenda, Rodrigo Mandaliti, não seja mesmo o candidato emedebista, conforme se comenta.
Solução ‘caseira’
Principalmente Sandro Bussola já estaria conversando para ‘herdar’ a incumbência de ser o ‘sucessor’ de Mandaliti caso este decline, de fato, da disputa. Outros nomes também foram cogitados, mas quem tem mandato dificilmente vai conseguir deixar o partido agora para se filiar ao MDB e disputar a eleição. Por isso um nome ‘caseiro’ ganha força.
Situações distintas
Informações de bastidores dão conta de que na Secretaria de Assistência Social de Bauru a nova secretária Ellen de Oliveira tomou posse com o discurso muito focado em defender o governo e a ex-secretária (Lúcia Rosim), o que teria causado uma divisão dentro da pasta, com os funcionários de carreira ficando preocupados. Enquanto isso, na Secretaria de Habitação, a nomeada Tábata Pinheiro se volta para a prática de unificar a atuação e avançar nos projetos.
Água fervente
As respostas do presidente do DAE, João Carlos Viegas, na última terça-feira (10), na Reunião Pública na Câmara Municipal sobre a situação dos 4 poços projetados para a região de Val de Palmas não foram aprovadas pelo terceiro andar do Palácio das Cerejeiras. Viegas passa um momento muito delicado na condução da presidência, pois tem gente do primeiro escalão pressionando para a substituição do mesmo, no estilo ‘fogo amigo’...
Caminhões
A Secretaria de Saúde publicou no Diário Oficial a locação de horas de caminhão com carroceria aberta para a utilização nos mutirões de limpeza da Prefeitura contra a dengue, entre outros . A frota de caminhões da administração não é suficiente para todas as campanhas de limpeza que são realizadas tendo, muitas vezes, de parar serviços de recuperação da cidade para a realização desses mutirões.
Vacina perdida
Por falar em saúde, em plena época de dengue, quem busca a vacina para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos nas unidades de saúde de Bauru não está encontrando o imunizante. Isso porque o estoque da vacina japonesa Qdenga, enviado pela Secretaria de Estado da Saúde, foi perdido por problemas de temperatura. Até o momento, não há previsão para a retomada da imunização. Foram perdidas 1.255 doses da vacina.
Destemperou
Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Bauru informou ao JCNET que “no dia 15 de janeiro foi identificada uma excursão (oscilação) de temperatura em equipamento de armazenamento de imunobiológicos, envolvendo doses da vacina contra a dengue destinadas ao público de 10 a 14 anos”.