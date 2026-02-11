Agudos - O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima, protocolou junto ao senador Marcos Pontes pedido de destinação de R$ 1 milhão para criação e implantação do Centro Tecnológico e de Startups do Município de Agudos. O recurso deverá ser viabilizado por meio de emenda parlamentar ou outro tipo de recurso federal semelhante.

De acordo com o Executivo, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o ecossistema de inovação local, oferecendo estrutura para capacitação profissional, incubação de empresas, desenvolvimento de soluções tecnológicas e apoio a jovens empreendedores, estudantes e profissionais da área.

O espaço também deverá estimular a aproximação entre poder público, setor produtivo e instituições de ensino. Segundo o prefeito, o projeto representa um passo estratégico para o futuro do município.