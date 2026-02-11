12 de fevereiro de 2026
TECNOLOGIA

Prefeito de Agudos pede apoio a senador para Centro de Inovação

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Agudos/Divulgação
Pedido de destinação de R$ 1 milhão para criação e implantação do Centro Tecnológico e de Startups do Município de Agudos foi feito por Rafael Lima ao senador Marcos Pontes
Agudos - O prefeito de Agudos (13 quilômetros de Bauru), Rafael Lima, protocolou junto ao senador Marcos Pontes pedido de destinação de R$ 1 milhão para criação e implantação do Centro Tecnológico e de Startups do Município de Agudos. O recurso deverá ser viabilizado por meio de emenda parlamentar ou outro tipo de recurso federal semelhante.

De acordo com o Executivo, a iniciativa tem como objetivo fortalecer o ecossistema de inovação local, oferecendo estrutura para capacitação profissional, incubação de empresas, desenvolvimento de soluções tecnológicas e apoio a jovens empreendedores, estudantes e profissionais da área.

O espaço também deverá estimular a aproximação entre poder público, setor produtivo e instituições de ensino. Segundo o prefeito, o projeto representa um passo estratégico para o futuro do município.

"Agudos possui uma vocação empreendedora e localização privilegiada. Com um centro voltado à tecnologia e às startups, vamos criar oportunidades para nossa juventude, atrair investimentos e gerar empregos qualificados, preparando a cidade para a nova economia", destacou.

No documento entregue ao senador, o chefe do Executivo ressaltou que, apesar do grande potencial de crescimento econômico, o município ainda carece de estrutura adequada para impulsionar o desenvolvimento tecnológico.

"A implantação do Centro de Inovação deverá beneficiar não apenas Agudos, mas toda a região, consolidando um ambiente favorável à pesquisa, à criatividade e ao surgimento de novos negócios", pontua a administração.

