A reunião pública realizada nesta quarta-feira (11), na Câmara Municipal de Bauru, para discutir o projeto de lei que regulamenta o funcionamento de adegas, disk-cervejas e estabelecimentos similares, terminou sem definição sobre pontos centrais da proposta. O principal impasse envolve o enquadramento das atividades no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), considerado fundamental para a efetividade da futura legislação.

Convocado pela Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento, o encontro reuniu vereadores, secretários municipais, representantes da Polícia Militar, moradores e proprietários de adegas no plenário “Benedito Moreira Pinto”. Apesar do amplo debate, o texto seguirá para novos ajustes antes de voltar à pauta.

CNAE divide opiniões

A maior divergência gira em torno do CNAE a ser adotado. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação defendeu a possibilidade de enquadrar as adegas no CNAE 5611-2/04 — o mesmo utilizado por bares e restaurantes — o que permitiria o consumo no local, desde que os estabelecimentos se adequem às exigências estruturais, como instalação de banheiros.