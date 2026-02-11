A juíza Regiane Lopes dos Santos, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Bauru, condenou Ricardo Chamma, sua esposa Paula Valéria Coiado Chamma e o corretor imobiliário Ezequiel Saldanha por ato de improbidade administrativa que resultou em enriquecimento ilícito, segundo a sentença. A defesa de Ricardo e Paula estranha a decisão, mas vai recorrer (leia mais abaixo). Não conseguimos contato com o advogado de Ezequiel, mas o JCNET está aberto à manifestação dele.

A decisão atende a pedido do Ministério Público (MP) do Estado de São Paulo, que apontava enriquecimento ilícito, falsificação e outras irregularidades em fraudes relativas à regularização do loteamento Chácaras Terra Branca, na zona rural de Bauru. Segundo a Promotoria de Justiça, Ricardo Chamma, ex-procurador geral da Prefeitura de Bauru, recebeu vantagens financeiras indevidas para favorecer interesse privado na regularização do loteamento.

Segundo a sentença, os três réus deverão ressarcir solidariamente o valor de R$ 10.105,74, quantia considerada como acréscimo patrimonial ilícito. O montante será corrigido monetariamente desde as datas dos recebimentos, em fevereiro e março de 2017, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Além da devolução dos valores, a Justiça aplicou outras sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa.