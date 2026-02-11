A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para nova seleção do programa Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Na região de Bauru, são 376 vagas para estagiários em língua portuguesa e matemática. Neste ano, podem se candidatar estudantes da 1.ª, 2.ª e 3.ª séries do Ensino Médio. O cadastro segue até o dia 6 de março.

Podem participar do processo alunos com idade mínima de 14 anos e frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Outro requisito é o desempenho do estudante nas avaliações da rede, de acordo com a série.

Para matriculados na 1.ª série, será considerado o resultado da prova do 9.º ano, aplicada em 2025, do Sistema Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Para aqueles que estão na 2.ª e 3.ª séries, a referência são as avaliações da 1.ª e 2.ª séries, aplicadas em 2025, do Provão Paulista Seriado.