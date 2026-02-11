A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com inscrições abertas para nova seleção do programa Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Na região de Bauru, são 376 vagas para estagiários em língua portuguesa e matemática. Neste ano, podem se candidatar estudantes da 1.ª, 2.ª e 3.ª séries do Ensino Médio. O cadastro segue até o dia 6 de março.
Podem participar do processo alunos com idade mínima de 14 anos e frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Outro requisito é o desempenho do estudante nas avaliações da rede, de acordo com a série.
Para matriculados na 1.ª série, será considerado o resultado da prova do 9.º ano, aplicada em 2025, do Sistema Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Para aqueles que estão na 2.ª e 3.ª séries, a referência são as avaliações da 1.ª e 2.ª séries, aplicadas em 2025, do Provão Paulista Seriado.
Os aprovados receberão bolsas de R$ 307,36 para oito horas semanais e de R$ 576,30 para 16 horas semanais de atuação por um período, no máximo, de 10 meses. A carga horária é composta por atividades de monitoria, estudos, planejamento e da trilha de formação Multiplica Aluno Monitor. Os estágios têm início em 9 de março.
Apoio nas aulas de orientação de estudos
Os alunos monitores do BEEM atuam em apoio aos professores no componente de orientação de estudos de língua portuguesa e matemática, presente da grade curricular dos 6.º e 9.º anos do Ensino Fundamental e 3.ª série do Ensino Médio — nas escolas integrais também na 1.ª e 2.ª séries.
A principal atividade dos monitores é acompanhar grupos de 10 ou 20 alunos no engajamento e aprendizagem dos conteúdos daquele ano ou série e de alguma defasagem anterior.
O estudante deve optar entre o apoio em matemática ou em língua portuguesa. Além das aulas de orientação de estudos, as escolas podem organizar grupos de estudos e plantão de dúvidas para completar a carga horária.
Os gestores escolares são responsáveis pelo recrutamento e definição dos monitores por turma. Nesse arranjo, a escolha das aulas deve ser determinada pela série dos estudantes:
- monitor matriculado na 1.ª série: pode atender classes dos 6.º e 9.º anos do Fundamental e da 1.ª série do Médio
- monitor matriculado na 2.ª série: pode atender classes dos 6.º e 9.º anos do Fundamental e das 1.ª e 2.ª séries do Médio
- monitor matriculado na 3.ª série: pode atender classes dos 6.º e 9.º anos do Fundamental e das 1.ª, 2.ª e 3.ª séries do Médio
Passo a passo para a inscrição dos alunos interessados
A inscrição no programa Aluno Monitor do BEEM deve ser feita no site da Secretaria Escolar Digital (SED).
1. Acessar a SED;
2. Clicar em "Aluno" no menu lateral esquerdo;
3. Clicar em "Aluno Monitor" > "Inscrição";
4. Selecionar "Edital - Aluno Monitor do BEEM 2026"; e
5. Confirmar a inscrição.
Os candidatos aprovados nos critérios de seleção serão encaminhados para entrevistas com as bancas examinadoras nas escolas. A etapa tem caráter eliminatório. O edital completo está publicado na edição de 5 de fevereiro do Diário Oficial do Estado.
Avaliação do Aluno Monitor do BEEM
A atuação dos monitores é orientada e acompanhada de perto pelo coordenador da escola e pelo professor de orientação de estudos. Indicadores de aprendizagem e de evolução na plataforma Tarefa SP, na Prova Paulista e no simulado Saeb apoiarão o gerenciamento das atividades.
Como parte das exigências para o recebimento da bolsa, os monitores devem enviar um relatório mensal, no qual descrevem as atividades desenvolvidas com seus monitorados ao longo dos meses, sujeitos à aprovação da unidade escolar.