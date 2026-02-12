12 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
EM FLAGRANTE

Homem é preso ao brigar e tentar furtar iPhone de irmãs em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo
Um policial civil passou pelo local e socorreu as vítimas
Um policial civil passou pelo local e socorreu as vítimas

Um homem em situação de rua foi preso na quadra 5 da rua Treze de Maio, no Centro de Bauru, na noite desta quarta-feira (11), após brigar com duas mulheres, irmãs, e tentar furtar o celular de uma delas, um iPhone 14 avaliado em aproximadamente R$ 4 mil. A dona do aparelho impediu que o suspeito fugisse com o smartphone, mesmo após levar um soco no rosto. Quem foi em socorro das vítimas foi um policial civil que estava de serviço nas proximidades e testemunhou o crime. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada para prestar apoio, conforme consta no boletim de ocorrência.

Segundo o registro policial, as irmãs, de 26 e 37 anos, estavam no local mexendo nos celulares quando o indivíduo passou por elas e deu um tapa na mão de uma das vítimas, derrubando o iPhone. Ele tentou pegar o aparelho e fugir correndo, mas houve luta corporal até a chegada do policial.

O indivíduo tem histórico de delitos e foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão ratificada e passará o aniversário de 37 anos, nesta quinta-feira (12), em uma unidade prisional do município.

