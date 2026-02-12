Reginópolis - Em Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), ao menos duas casas populares de um lote de 30 unidades do Jardim Monte Alegre entregues em outubro de 2024 a famílias de baixa renda que viviam em uma área de risco seguem fechadas. Uma delas foi destinada à esposa do atual prefeito e, mesmo sem que ocorresse a mudança, até o momento, não houve nenhuma movimentação da administração no sentido de convocar o suplente da lista de espera para morar no imóvel. O caso foi levado ao Ministério Público (MP), que apura eventuais irregularidades.

De acordo com representação protocolada na Promotoria de Justiça pelo munícipe Ovídio Lazari Junior no final do ano passado, as moradias do programa Sub-50 (sem pagamento de prestação) foram entregues pelo Executivo às famílias contempladas após cumprimento de pré-requisitos e sorteio. Conforme o edital do chamamento público, a mudança deveria ocorrer em até 60 dias após a entrega das chaves, sob a pena de retomada da unidade.

Contudo, em ao menos duas situações, segundo o documento, os beneficiários não se mudaram após um ano, e as moradias seguem fechadas, sem registro em cartório, e sem que suplentes fossem convocados. Em um dos casos, a contemplada foi uma mulher que, hoje, exerce função de conselheira tutelar na cidade. O outro imóvel pertence à atual primeira-dama de Reginópolis, Lorena Aparecida da Silva.