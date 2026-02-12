O clima de folia se instala definitivamente em Bauru a partir desta sexta-feira (13) com a programação de Carnaval promovida por diversos clubes da cidade. Bailes noturnos, matinês, rodas de samba e atividades para toda a família integram a agenda, que segue até terça-feira (17). Confira!
SESC BAURU
O Encontro dos Sambistas abre a programação de Carnaval do Sesc Bauru nesta sexta-feira (13), às 20h, com roda de samba de raiz e participação de músicos da cidade, tocando clássicos de nomes fundamentais do gênero, como Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz.
Criado em 2009, o projeto tornou-se tradição local e integra o calendário cultural do município. A atividade é gratuita, aberta ao público e com classificação livre. O Sesc Bauru recebe o evento em sua unidade na cidade, situada na avenida Aureliano Cardia, 6-71, na Vila Cardia.
SESI BAURU
O Sesi Bauru realiza programação gratuita nesta sexta-feira (13), a partir das 18h30, à beira das piscinas do Balneário. A abertura será com o Carna Ritmos, seguido de show de Rica Araújo e banda, a partir das 19h30, com samba de raiz e marchinhas. Haverá ainda oficina de produção de máscaras carnavalescas.
Em caso de chuva, as atividades serão transferidas para área coberta. A participação é gratuita, com reserva prévia de ingressos clicando aqui.
BAURU TÊNIS CLUBE
O tradicional BTC Folia, do Bauru Tênis Clube, realiza seu baile de Carnaval neste sábado (14), a partir das 22h, no salão social. A animação ficará por conta da Banda Sassarico e do grupo B2C, com repertório que inclui marchinhas, axé e clássicos carnavalescos.
A programação segue na terça-feira (17), das 12h às 17h, com a matinê e o retorno do Banho à Fantasia no parque aquático. Haverá recreação da PousaDaHora, show do grupo SpirraSamba e DJ com marchinhas.
As mesas para quatro pessoas custam R$ 480 para sócios e R$ 600 para não sócios. Convites individuais saem por R$ 50 para sócios e R$ 70 para não sócios. Para a matinê, sócios têm entrada gratuita.
Convidados pagam R$ 30 no lote antecipado até domingo (15) e R$ 45 após essa data. Crianças até 12 anos não pagam, acompanhadas de responsável pagante. O BTC fica na avenida José Vicente Aiello, 5-176, Vila Serrão. Mais informações pelo telefone e WhatsApp 3235-0500 e no Instagram @btc_baurutenisclube.
ASSOCIAÇÃO LUSO BRASILEIRA
A Associação Luso Brasileira de Bauru promove o Carna Folia Luso 2026 no sábado (14) e na segunda-feira (16), a partir das 21h, no Deck Piscina. A Banda Boca de Leite comanda a festa com repertório de samba, marchinhas e clássicos do Carnaval. O restaurante do clube funcionará durante o evento.
Os ingressos custam R$ 30 (um dia) e R$ 50 (dois dias) para sócios e R$ 45 (um dia) e R$ 80 (dois dias) para não sócios. As entradas podem ser adquiridas pela plataforma Blacktag ou via PIX, com envio do comprovante. A Luso está localizada na rodovia Marechal Rondon, quilômetro 336, Chácaras Bauruenses. Mais informações pelo telefone (14) 3313-9565.
ALAMEDA RODOSERV CENTER
O Alameda Rodoserv Center promove matinês de sábado a terça (14 a 17), das 16h às 20h, no Alameda Hall. A programação inclui brinquedos com monitores, DJ com músicas carnavalescas e hits atuais, além de cosplays de heróis e princesas.
Os ingressos custam R$ 9,90 para crianças de 4 a 12 anos e R$ 13,90 para os demais. Crianças até 3 anos não pagam. As entradas podem ser adquiridas no local ou pelo site ingressosalameda.com.br. O Alameda fica na rua Luiz Levorato, 1-55. Mais informações pelo telefone (14) 3321-5000.