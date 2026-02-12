O clima de folia se instala definitivamente em Bauru a partir desta sexta-feira (13) com a programação de Carnaval promovida por diversos clubes da cidade. Bailes noturnos, matinês, rodas de samba e atividades para toda a família integram a agenda, que segue até terça-feira (17). Confira!

SESC BAURU

O Encontro dos Sambistas abre a programação de Carnaval do Sesc Bauru nesta sexta-feira (13), às 20h, com roda de samba de raiz e participação de músicos da cidade, tocando clássicos de nomes fundamentais do gênero, como Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz.