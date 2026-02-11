Botucatu - Durante a chamada "Operação M - Carnaval Seguro", deflagrada pela Polícia Civil visando ao cumprimento de mais de mil mandados de prisão contra agressores de mulheres em todo estado de São Paulo, sete homens foram presos nesta semana na região da Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Um dos presos foi um vereador de Bofete, condenado por crimes sexuais contra crianças.
As diligências tiveram início na segunda-feira (9) e seguiram durante esta terça (10) e quarta (11), com mobilização integrada das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e de todas as unidades da Polícia Civil dos municípios abrangidos pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu.
No total, foram cumpridos 13 mandados de prisão criminal contra autores de crimes graves contra mulheres, sobretudo estupro, feminicídio, violência reiterada e descumprimento de medida protetiva de urgência, que resultaram na captura de sete homens e apreensão de quatro armas de fogo e munições.
Um dos presos foi um vereador de Bofete com condenação transitada em julgado pela 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barueri por estupro de vulnerável. A pena a ser cumprida por ele é de 22 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime fechado. O parlamentar foi preso na noite desta terça, em sua residência, e ficou à disposição da Justiça.
"A ação tem caráter preventivo, repressivo e simbólico, com o objetivo de contínuas ações de proteção à incolumidade e vida das mulheres, agressores presos e redução do risco de novas tragédias, garantindo segurança e paz para as mulheres paulistas", ressalta a Polícia Civil, em nota.
Em todo o estado de São Paulo, 430 agressores haviam sido presos até a tarde desta quarta em diferentes cidades. Uma operação com o mesmo foco já havia sido realizada no fim de 2025, com 562 mandados de prisão contra agressores cumpridos em todas as regiões do estado.