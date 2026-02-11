Botucatu - Durante a chamada "Operação M - Carnaval Seguro", deflagrada pela Polícia Civil visando ao cumprimento de mais de mil mandados de prisão contra agressores de mulheres em todo estado de São Paulo, sete homens foram presos nesta semana na região da Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Um dos presos foi um vereador de Bofete, condenado por crimes sexuais contra crianças.

As diligências tiveram início na segunda-feira (9) e seguiram durante esta terça (10) e quarta (11), com mobilização integrada das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e de todas as unidades da Polícia Civil dos municípios abrangidos pela Delegacia Seccional de Polícia de Botucatu.

No total, foram cumpridos 13 mandados de prisão criminal contra autores de crimes graves contra mulheres, sobretudo estupro, feminicídio, violência reiterada e descumprimento de medida protetiva de urgência, que resultaram na captura de sete homens e apreensão de quatro armas de fogo e munições.