11 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DOIS DIAS DE FESTA

Arealva se prepara para receber o tradicional Festival do Milho

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O festival também contará com feira de artesanato e shows com Gui Munhoz na sexta e Guto Vianni & Cristiano e Benê Viola & Gustavo no sábado
O festival também contará com feira de artesanato e shows com Gui Munhoz na sexta e Guto Vianni & Cristiano e Benê Viola & Gustavo no sábado

Arealva - Arealva (41 quilômetros de Bauru) se prepara para receber, neste final de semana, o tradicional Festival do Milho na Arena Multiuso José Giatti, com entrada gratuita, cardápio especial com o produto como carro chefe e shows ao vivo.

A festa começa na sexta-feira (13), a partir das 18h, e tem sequência no sábado (14). O destaque é a praça de alimentação com alimentos e bebidas preparados à base de milho verde, valorizando os sabores e a tradição da cidade.

O festival também contará com feira de artesanato, com participação dos expositores da tradicional Feira da Lua, comércio e instituições locais, e shows com Gui Munhoz na sexta e Guto Vianni & Cristiano e Benê Viola & Gustavo no sábado.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários