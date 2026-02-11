Arealva - Arealva (41 quilômetros de Bauru) se prepara para receber, neste final de semana, o tradicional Festival do Milho na Arena Multiuso José Giatti, com entrada gratuita, cardápio especial com o produto como carro chefe e shows ao vivo.
A festa começa na sexta-feira (13), a partir das 18h, e tem sequência no sábado (14). O destaque é a praça de alimentação com alimentos e bebidas preparados à base de milho verde, valorizando os sabores e a tradição da cidade.
O festival também contará com feira de artesanato, com participação dos expositores da tradicional Feira da Lua, comércio e instituições locais, e shows com Gui Munhoz na sexta e Guto Vianni & Cristiano e Benê Viola & Gustavo no sábado.