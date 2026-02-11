Um recém-nascido de apenas 22 dias recebeu atendimento emergencial de policiais rodoviários na base de Jaú, na noite desta terça-feira (10). A ocorrência foi registrada por volta das 19h35, na Base Operacional do 3º Pelotão, localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (Bauru-Jaú).

Os pais do bebê chegaram ao local em estado de aflição, relatando que a criança havia se engasgado durante a amamentação. Diante da situação, o cabo PM Calobrizi iniciou imediatamente os procedimentos de primeiros socorros, realizando a manobra indicada para desobstrução das vias aéreas em lactentes.

Após a intervenção, o policial verificou os sinais vitais do recém-nascido, constatando que estavam preservados. Com a criança já estabilizada, os responsáveis foram orientados e encaminharam o bebê ao Pronto-Socorro Infantil da Santa Casa de Jaú para avaliação médica.