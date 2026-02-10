Jaú - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar Rodoviária, na tarde desta terça-feira (10), na rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), em Jaú (47 quilômetros de Bauru), com R$ 3,4 mil em cocaína escondidos dentro do carro.

O veículo, um Ford Ka, foi parado pelos policiais rodoviários por volta das 14h30, na altura do quilômetro 293, durante Operação Impacto. Segundo a polícia, o condutor demonstrou desconforto com a abordagem policial.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado. Porém, ao vistoriar o automóvel, sob o banco do motorista, a equipe encontrou 12 papelotes de cocaína, além de duas balanças de precisão, três telefones celulares e R$ 463,00.