Lençóis Paulista - Com uso de drone e viatura descaracterizada, no final da tarde desta terça-feira (10), as forças de segurança de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) fizeram um cerco no Jardim Primavera, em um local conhecido por tráfico intenso de drogas, prenderam três adultos, apreenderam um adolescente e retiraram de circulação grande quantidade de entorpecentes.

A operação conjunta ocorre dias após equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) ser atacada por traficantes durante incursão no bairro. Sob o comando do delegado Luiz Cláudio Massa, e após monitoramento prévio por drone indicar os imóveis para onde os suspeitos corriam quando as viaturas chegavam, policiais civis ingressaram no local no interior de uma van.

Na sequência, equipes da Polícia Militar (PM) e da GCM fizeram um cerco no Jardim Primavera e, quando as viaturas e motos entraram, os investigados foram surpreendidos pelos policiais civis que haviam chegado antes e se posicionado de forma estratégica nas proximidades dos pontos de venda de drogas. Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido.