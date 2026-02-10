Agudos - O servidor comissionado da Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) que envolveu-se em uma briga com um munícipe em uma praça, nesta segunda-feira (9), foi exonerado do cargo de assessor operacional que ocupava. O Executivo também instaurou sindicância administrativa contra outro servidor, que tentou apartar a confusão.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a cena foi gravada e ganhou as redes sociais. Nas imagens, é possível ver que a luta corporal foi parar no chão, semelhante a uma disputa desajeitada de MMA (artes marciais mistas), inclusive com um tentando morder o outro.

Por meio de nota, na noite desta terça-feira (10), a Prefeitura de Agudos informou que foi publicada a exoneração do servidor comissionado diretamente envolvido nos fatos ocorridos recentemente, "em razão de conduta grave e incompatível com o exercício da função pública".