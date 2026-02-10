Lençóis Paulista - Na sessão desta segunda-feira (9), a Câmara de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) foi palco de pedido de instauração de Comissão Especial de Inquérito (CEI) visando à apuração da gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O requerimento, apresentado em plenário, foi assinado pelos 12 parlamentares.

Após a leitura do documento durante a sessão, o presidente da Casa, Francisco de Assis Naves, o Chico Naves (MDB), determinou o encaminhamento do expediente ao assessor da Mesa Diretora para as análises técnica e jurídica quanto ao atendimento dos requisitos constitucionais, legais e regimentais exigidos para a abertura de uma CEI.

Nesta terça-feira (10), a assessoria emitiu parecer informando que, embora o documento contenha o número de assinaturas necessário, "faltou esclarecer o fato ou fatos determinados que motivaram o requerimento de CEI", "requisito essencial expressamente previsto no art. 71 do Regimento Interno".