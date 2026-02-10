Itatinga - As forças de segurança de Itatinga (120 quilômetros de Bauru) deflagraram, na tarde desta segunda-feira (9), operação denominada “Força Total” com objetivo de identificar e prender um homem suspeito de furtar duas motocicletas e tentar furtar uma caminhonete na região central da cidade.
Assim que tomaram conhecimento da sequência de crimes, as forças de segurança passaram a compartilhar informações e iniciaram diligências conjuntas visando à recuperação dos veículos furtados e à prisão do autor.
Logo no início da operação, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) localizou a primeira motocicleta furtada estacionada na rua Dr. Antônio Neto. Na sequência, policiais militares realizaram uma incursão na comunidade da Fepasa com o objetivo de localizar a segunda moto.
Durante a ação, os policiais flagraram uma mulher e três homens praticando tráfico de entorpecentes no local. Na ocasião, foi possível realizar a prisão da mulher e de um dos homens, enquanto os outros dois fugiram para uma área de mata próxima.
De posse das características dos fugitivos, policiais civis integrantes da equipe do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar) Itatinga deram continuidade às diligências e detiveram a dupla, que estava escondida na mata.
Ao todo, a ocorrência de tráfico de drogas resultou na prisão de uma mulher e de três homens, além da apreensão de grande quantidade de entorpecentes, aparelhos celulares e dinheiro.
Após a apresentação dos presos na Delegacia de Itatinga, a PM recebeu informações de que a segunda motocicleta furtada estaria escondida em uma residência localizada na Vila Nova Itatinga.
Diante disso, policiais militares deslocaram-se até o local, onde localizaram e apreenderam o veículo produto de furto. No mesmo momento, também foram obtidas informações sobre o paradeiro do autor dos crimes, que estaria escondido em uma fazenda na região do Lobo.
Com as informações compartilhadas, policiais civis da equipe Giar Itatinga foram até o endereço indicado, onde conseguiram prender o homem apontado como responsável pelos furtos. Ele foi conduzido à unidade policial e autuado em flagrante.
Todos os presos foram encaminhados à Cadeia Pública de Itatinga, onde permaneceram à disposição da Justiça aguardando a realização da audiência de custódia.