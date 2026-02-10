Itatinga - As forças de segurança de Itatinga (120 quilômetros de Bauru) deflagraram, na tarde desta segunda-feira (9), operação denominada “Força Total” com objetivo de identificar e prender um homem suspeito de furtar duas motocicletas e tentar furtar uma caminhonete na região central da cidade.

Assim que tomaram conhecimento da sequência de crimes, as forças de segurança passaram a compartilhar informações e iniciaram diligências conjuntas visando à recuperação dos veículos furtados e à prisão do autor.

Logo no início da operação, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) localizou a primeira motocicleta furtada estacionada na rua Dr. Antônio Neto. Na sequência, policiais militares realizaram uma incursão na comunidade da Fepasa com o objetivo de localizar a segunda moto.