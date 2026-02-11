‘Pagou geral’ 1

O vereador Eduardo Borgo (Novo) ‘pagou geral’ em seu discurso na tribuna da Câmara, segunda-feira (9), sobre a dívida bilionária da Cohab com a Caixa, matéria do jornalista Nelson Itaberá publicada no JC e JCNET. Ele reforçou o alto valor da dívida, que aumenta R$ 400 mil por dia (ou R$ 144 milhões por ano) devido a juros, e responsabilizou inúmeros setores que poderiam ter atuado mais enfaticamente na mitigação ou resolução do problema.

Apontando que a administração atual não fez nada para estancar a alta da dívida, em uma comparação, disse que 12 hospitais municipais foram jogados fora só com juros, “porque nada foi feito”. Borgo listou responsáveis diretos e indiretos pela situação, como políticos da época, pessoas envolvidas em corrupção, imprensa, polícia e Ministério Público, mas sem isentar o governo Suéllen Rosim.

Já Estela Almagro (PT) abordou na sessão a informação de que quatro servidores do DAE foram afastados para não interferirem na apuração de irregularidades em serviços de oficina da autarquia. A denúncia foi feita pela própria vereadora, que equiparou o caso aos problemas encontrados durante os trabalhos da CEI da Sucata, da Emdurb. “Está tudo invertido lá também? O que é público e o que é privado? Está sob o controle de quem?”, indagou Estela, para quem a abertura de uma sindicância interna não impede que a Câmara investigue o caso.