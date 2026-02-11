‘Pagou geral’ 1
O vereador Eduardo Borgo (Novo) ‘pagou geral’ em seu discurso na tribuna da Câmara, segunda-feira (9), sobre a dívida bilionária da Cohab com a Caixa, matéria do jornalista Nelson Itaberá publicada no JC e JCNET. Ele reforçou o alto valor da dívida, que aumenta R$ 400 mil por dia (ou R$ 144 milhões por ano) devido a juros, e responsabilizou inúmeros setores que poderiam ter atuado mais enfaticamente na mitigação ou resolução do problema.
‘Pagou geral’ 2
Apontando que a administração atual não fez nada para estancar a alta da dívida, em uma comparação, disse que 12 hospitais municipais foram jogados fora só com juros, “porque nada foi feito”. Borgo listou responsáveis diretos e indiretos pela situação, como políticos da época, pessoas envolvidas em corrupção, imprensa, polícia e Ministério Público, mas sem isentar o governo Suéllen Rosim.
‘Tudo invertido?’
Já Estela Almagro (PT) abordou na sessão a informação de que quatro servidores do DAE foram afastados para não interferirem na apuração de irregularidades em serviços de oficina da autarquia. A denúncia foi feita pela própria vereadora, que equiparou o caso aos problemas encontrados durante os trabalhos da CEI da Sucata, da Emdurb. “Está tudo invertido lá também? O que é público e o que é privado? Está sob o controle de quem?”, indagou Estela, para quem a abertura de uma sindicância interna não impede que a Câmara investigue o caso.
Totens na saúde
A Prefeitura de Bauru abriu licitação na segunda-feira para a compra de 50 totens de carregamento de celular para uso nas cinco unidades de urgência e emergência da Saúde. A justificativa é que os totens tem por objetivo atender às necessidades de usuários que frequentam as unidades, proporcionando maior comodidade, segurança e praticidade no uso dos celulares. O edital informa que a compra será conforme a necessidade e que poderá ser adquirida quantidade inferior. As propostas serão recebidas até o dia 25 de fevereiro.
Sardin e relatório
E por falar em saúde, o vereador Miltinho Sardin (PSD) disponibilizou para todos os colegas da Câmara um relatório sobre a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas unidades de saúde do município, para que eles possam se inteirar sobre a questão. Ele exibiu também um vídeo do secretário de Saúde, Márcio Cidade Gomes, que se colocou à disposição da Câmara para tirar dúvidas e, na medida do possível, solucionar problemas referentes à pasta.
Regras para adegas
Nesta quarta-feira (11), às 9h, a Câmara Municipal realiza uma Reunião Pública para discutir o Projeto de Lei que trata da regulamentação do funcionamento de adegas, disk-cervejas e estabelecimentos similares no município de Bauru. O encontro foi convocado pela Comissão de Indústria, Comércio, Agricultura e Abastecimento da Casa de Leis. Entre os convidados para a reunião estão o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Jurandir Posca; o secretário de Saúde, Márcio Cidade Gomes; e a coordenadora da Vigilância Sanitária, Meire Belchior Pranuvi.