Marília - A Polícia Militar (PM) prendeu, na manhã desta terça-feira (10), um homem de 48 anos suspeito de matar a namorada, de 17 anos, dentro do seu apartamento, e de tentar matar a facadas a ex-mulher, de 47 anos, na frente da filha deles, na porta de uma academia no bairro Fragata, em Marília (100 quilômetros de Bauru). Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) da cidade para prestar depoimento.

De acordo com boletim de ocorrência (BO), por volta das 19h, o homem teria estacionado seu carro atrás do automóvel da ex-companheira, desembarcado, e, após abrir a porta da condutora, passou a desferir golpes com uma faca no abdômen dela.

A cena foi presenciada pela filha do casal, de 25 anos, que num primeiro momento achou que o pai estava agredindo a mãe com socos, mas depois percebeu as manchas de sangue. Populares tentaram impedir a fuga do autor, mas sem sucesso.