A Emdurb interditou, neste final de semana, uma mão da avenida Jorge Zaiden, no sentido Camélias às Nações Unidas, com o objetivo de montar a estrutura para os desfiles do Carnaval de rua de Bauru. A partir das 7h de sexta-feira (13), ambos os sentidos da via estarão interditados. Quem passou pelo local nesta terça-feira (10) viu grande parte da arquibancada já erguida. No local, também será instalado o sistema de som.

Os motoristas precisam redobrar a atenção no local até o término das interdições, que segundo a Emdurb acontece na quarta-feira de Cinzas (18). Os desfiles ocorrem no sábado (14) e na segunda-feira (16). A entrada para assistir é gratuita.

Confira como ficou a interdição:

* A interdição total da avenida Jorge Zaiden, em ambos os sentidos, ocorre a partir das 7h de sexta-feira (13) até a quarta-feira de Cinzas (18);

* A partir das 7h de sábado (14), haverá acesso liberado somente aos moradores do local;

* Interdição no cruzamento das ruas Vitor Curvello de Ávila Santos e Narciso José Craveiro;

* Interdição no cruzamento da avenida Orlando Ranieri com a rua Sebastião Pregnolato;

* Interdição no cruzamento das ruas Maria Casadei Giamolini e Jobe Nicolino;

* Sentido único de circulação no quarteirão 1 da rua Marcos Sérgio Ceschini e no quarteirão 6 da rua João Casarin.