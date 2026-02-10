11 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CONTAGEM REGRESSIVA

Bauru: avenida é interditada e recebe arquibancada do Carnaval

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
Uma mão da avenida Jorge Zaiden está interditada para montagem da arquibancada
Uma mão da avenida Jorge Zaiden está interditada para montagem da arquibancada

A Emdurb interditou, neste final de semana, uma mão da avenida Jorge Zaiden, no sentido Camélias às Nações Unidas, com o objetivo de montar a estrutura para os desfiles do Carnaval de rua de Bauru. A partir das 7h de sexta-feira (13), ambos os sentidos da via estarão interditados. Quem passou pelo local nesta terça-feira (10) viu grande parte da arquibancada já erguida. No local, também será instalado o sistema de som.

Os motoristas precisam redobrar a atenção no local até o término das interdições, que segundo a Emdurb acontece na quarta-feira de Cinzas (18). Os desfiles ocorrem no sábado (14) e na segunda-feira (16). A entrada para assistir é gratuita.

Confira como ficou a interdição:

* A interdição total da avenida Jorge Zaiden, em ambos os sentidos, ocorre a partir das 7h de sexta-feira (13) até a quarta-feira de Cinzas (18);
* A partir das 7h de sábado (14), haverá acesso liberado somente aos moradores do local;
* Interdição no cruzamento das ruas Vitor Curvello de Ávila Santos e Narciso José Craveiro;
* Interdição no cruzamento da avenida Orlando Ranieri com a rua Sebastião Pregnolato;
* Interdição no cruzamento das ruas Maria Casadei Giamolini e Jobe Nicolino;
* Sentido único de circulação no quarteirão 1 da rua Marcos Sérgio Ceschini e no quarteirão 6 da rua João Casarin.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários