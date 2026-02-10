Um servidor público municipal de Agudos (a 13 quilômetros de Bauru) e um munícipe protagonizaram uma cena lamentável de briga na Praça Tiradentes, nesta segunda-feira (9), no Centro. A luta corporal foi parar no chão, semelhante a uma disputa desajeitada de MMA (artes marciais mistas), inclusive com um tentando morder o outro. O vídeo circula nas redes sociais e mostra outros dois homens apartando a confusão.

Em nota, a Prefeitura de Agudos esclarece que foi aberto um processo administrativo interno para a devida apuração e esclarecimento da situação.

"Reafirmamos nosso compromisso com o bem-estar da população e lamentamos profundamente episódios como este, que não condizem com os princípios que norteiam a administração pública", finaliza o texto enviado ao JCNET.