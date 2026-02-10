Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (9), nas proximidades de um ponto de ônibus na avenida Governador Orestes Quércia, em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru). O local é conhecido pela Polícia Militar por recorrentes ocorrências relacionadas ao comércio de entorpecentes.

Durante patrulhamento, policiais da 2ª Companhia da PM, do 4º Batalhão de Caçadores, abordaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Com ele, foram apreendidas 100 pedras de crack, uma porção de cocaína e R$ 45,60 em notas de pequeno valor.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pirajuí, onde a prisão em flagrante foi ratificada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.