Uma criança de 11 anos esfaqueou o padrasto na noite desta segunda-feira (9), em Garça, ao tentar defender a mãe de agressões dentro da casa da família. O caso mobilizou equipes de segurança e órgãos de proteção no município.

De acordo com as informações apuradas e divulgadas pelo portal Garça Cidade Maravilhosa, o homem teria chegado ao imóvel em estado alterado e iniciado uma discussão com a companheira, que evoluiu para agressões físicas. Ao presenciar a violência, o menino teria agido por instinto e desferido um golpe de faca contra o agressor, na tentativa de cessar a situação.

O homem foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Garça. Conforme informações oficiais, ele recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.