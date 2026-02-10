11 de fevereiro de 2026
EM GARÇA

Menino esfaqueia padrasto para defender mãe de agressão na região

Por Cássia Peres | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Garça Cidade Maravilhosa

Uma criança de 11 anos esfaqueou o padrasto na noite desta segunda-feira (9), em Garça, ao tentar defender a mãe de agressões dentro da casa da família. O caso mobilizou equipes de segurança e órgãos de proteção no município.

De acordo com as informações apuradas e divulgadas pelo portal Garça Cidade Maravilhosa, o homem teria chegado ao imóvel em estado alterado e iniciado uma discussão com a companheira, que evoluiu para agressões físicas. Ao presenciar a violência, o menino teria agido por instinto e desferido um golpe de faca contra o agressor, na tentativa de cessar a situação.

O homem foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Garça. Conforme informações oficiais, ele recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.

A faca utilizada na ação defensiva foi entregue espontaneamente às equipes policiais pelo próprio menino. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil e da perícia técnica, acionadas para os procedimentos de praxe.

O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e garantir a proteção e os direitos da criança. As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelas autoridades competentes.

