Uma criança de 11 anos esfaqueou o padrasto na noite desta segunda-feira (9), em Garça, ao tentar defender a mãe de agressões dentro da casa da família. O caso mobilizou equipes de segurança e órgãos de proteção no município.
De acordo com as informações apuradas e divulgadas pelo portal Garça Cidade Maravilhosa, o homem teria chegado ao imóvel em estado alterado e iniciado uma discussão com a companheira, que evoluiu para agressões físicas. Ao presenciar a violência, o menino teria agido por instinto e desferido um golpe de faca contra o agressor, na tentativa de cessar a situação.
O homem foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Garça. Conforme informações oficiais, ele recebeu atendimento médico e não corre risco de morte.
A faca utilizada na ação defensiva foi entregue espontaneamente às equipes policiais pelo próprio menino. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, com apoio da Polícia Civil e da perícia técnica, acionadas para os procedimentos de praxe.
O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso e garantir a proteção e os direitos da criança. As circunstâncias da ocorrência serão investigadas pelas autoridades competentes.