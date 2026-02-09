11 de fevereiro de 2026
Homem é resgatado após passar noite em carro que caiu em barranco

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Corpo de Bombeiros/Divulgação
Resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Botucatu, homem foi imobilizado e encaminhado consciente a uma unidade de saúde para avaliação médica
Resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Botucatu, homem foi imobilizado e encaminhado consciente a uma unidade de saúde para avaliação médica

Pardinho - Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã desta segunda-feira (9), em Pardinho (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, após cair com o carro em um barranco de aproximadamente seis metros de altura, ficar preso dentro do veículo e passar a noite e a madrugada gritando por socorro.

Segundo os bombeiros, a vítima contou que trafegava pela rodovia João Emílio Roder, no início da noite de domingo (8), quando, em uma curva, perto de um hotel nas proximidades do entroncamento com a rodovia Castelo Branco (SP-280), perdeu o controle da direção e caiu com o carro em um barranco, parando dentro de um córrego.

Preso dentro do veículo, o homem relatou que passou a noite e a madrugada gritando por socorro. Por volta das 10h desta segunda, uma pessoa que passava pelo local avistou o carro e acionou o Corpo de Bombeiros de Botucatu. Resgatada, a vítima foi imobilizada e encaminhada consciente a uma unidade de saúde para avaliação médica.

