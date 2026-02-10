Oportunidade

O governo da prefeita Suéllen Rosim (PSD) tem, desde ontem, uma excelente oportunidade de demonstrar e, acima de tudo, exercer os melhores predicados da autoridade pública e municipal que lhe foi conferida nas urnas se aceitar o diálogo com o as entidades de classe organizadas no Grupo Pró-Bauru. O Pró-Bauru ocupou a tribuna do Legislativo nesta segunda-feira (9), através do presidente da Assenag, Luiz Franzolin, para propor maior discussão sobre a Parceria Público-Privada (PPP) do lixo.

Grupo Pró-Bauru

Em nome de 11 entidades importantes de Bauru, de forma cordial, republicana e transparente, Franzolin falou sobre discordâncias com a forma pela qual a PPP do lixo foi encaminhada até aqui. E informou que as entidades, boa parte delas técnicas e com especialistas em infra, vão propor alterações e soluções. Eles vão encaminhar as sugestões para a página da consulta pública da prefeitura sobre os resíduos sólidos - https://www2.bauru.sp.gov.br/semma/ppp_residuos.aspx

Modo Republicano

Não é o estilo do atual governo, mas a prefeitura poderia se antecipar e chamar o Grupo para uma reunião, em nome do espírito republicano de governo. Até porque não há beligerância nem viés político nas ações do Pró-Bauru. "Não somos contra melhorar o sistema de lixo. Não somos contra tecnologia. Não somos contra modernizar. Nós somos a favor de fazer isso do jeito certo. Com responsabilidade. Com cuidado com o dinheiro público. E com justiça para quem vai pagar a conta", disse Franzolin.