Lins - Com investimento de R$ 572.374,37, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), inaugurou nesta segunda-feira (9), no Município Turístico de Lins (102 quilômetros de Bauru), o novo Espaço Cultural José Carlos de Oliveira. Os recursos foram repassados pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), ligado à pasta estadual.

O prédio histórico abrigou a primeira agência do Banco do Brasil em Lins, foi adquirido pela prefeitura em 1971 e, hoje, abriga a biblioteca. A obra de revitalização contou com pintura da fachada, reforma da cobertura e forros, elevador, luminárias, esquadrias, ar-condicionado, pintura interna, acessibilidade, sanitários e cozinha.

"Com todas essas melhorias, este espaço, que fica situado na Biblioteca Pública Municipal de Lins, agora consolida-se como um local moderno, inclusivo e preparado para atender às demandas culturais, educacionais e informacionais da população", ressalta a pasta de Turismo e Viagens, por meio de nota.

Atrativos