Lins - Com investimento de R$ 572.374,37, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP), inaugurou nesta segunda-feira (9), no Município Turístico de Lins (102 quilômetros de Bauru), o novo Espaço Cultural José Carlos de Oliveira. Os recursos foram repassados pelo Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), ligado à pasta estadual.
O prédio histórico abrigou a primeira agência do Banco do Brasil em Lins, foi adquirido pela prefeitura em 1971 e, hoje, abriga a biblioteca. A obra de revitalização contou com pintura da fachada, reforma da cobertura e forros, elevador, luminárias, esquadrias, ar-condicionado, pintura interna, acessibilidade, sanitários e cozinha.
"Com todas essas melhorias, este espaço, que fica situado na Biblioteca Pública Municipal de Lins, agora consolida-se como um local moderno, inclusivo e preparado para atender às demandas culturais, educacionais e informacionais da população", ressalta a pasta de Turismo e Viagens, por meio de nota.
Atrativos
A Setur ressalta que Lins se destaca pelo Ecoturismo. "As trilhas na mata e esportes aquáticos nos rios são alguns dos principais atrativos deste destino que se tornou MIT (Município de Interesse Turístico) em novembro de 2017, e que é cortado pelo rio Campestre", declara.
"Além disso, está voltado para o Turismo Ecológico e Rural, onde todos os visitantes podem relaxar e aproveitar a beleza natural. Um dos pontos mais famosos é o Porto Turístico de Lins, localizado às margens do rio Dourado. O local possui 200 metros de "praia" e uma infraestrutura especial para a prática de esportes náuticos, como mergulho, passeios de barcos e caiaques".
Ainda conforme a Secretaria, a cidade também é conhecida pela sua água mineral e termal, que foi descoberta em janeiro de 1960, quando realizaram uma perfuração para pesquisar o petróleo na região.
"Do poço artesiano, água quente começou a brotar e hoje essa água é responsável por abastecer as piscinas do Parque Aquático da cidade, através da Fonte de Fátima. Possui 2.800 m² de águas termais naturais com propriedades terapêuticas benéficas para a saúde e o bem-estar, recortadas por construções que simulam pequenas ilhas com coqueiros", conta.