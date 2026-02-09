Pirajuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (9), em Pirajuí (56 quilômetros de Bauru), com 100 pedras de crack em um conhecido ponto de venda de drogas.

Durante patrulhamento pela avenida Governador Orestes Quércia, equipe da PM abordou o suspeito nas proximidades de um ponto de circular conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Na busca pessoal, os policiais militares localizaram as 100 pedras de crack, totalizando 19,48 gramas, além de uma porção de cocaína, pesando 0,7 grama, e uma quantia em dinheiro em notas de pequeno valor.