EM PIRAJUÍ

PM flagra homem com 100 pedras de crack em ponto de tráfico

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar/Divulgação
Na busca pessoal, os policiais militares localizaram as 100 pedras de crack, totalizando 19,48 gramas, além de uma porção de cocaína, pesando 0,7 grama, e quantia em dinheiro em notas de pequeno valor
Pirajuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã desta segunda-feira (9), em Pirajuí (56 quilômetros de Bauru), com 100 pedras de crack em um conhecido ponto de venda de drogas.

Durante patrulhamento pela avenida Governador Orestes Quércia, equipe da PM abordou o suspeito nas proximidades de um ponto de circular conhecido por ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Na busca pessoal, os policiais militares localizaram as 100 pedras de crack, totalizando 19,48 gramas, além de uma porção de cocaína, pesando 0,7 grama, e uma quantia em dinheiro em notas de pequeno valor.

O homem, que não teve a identidade divulgada, foi encaminhado à delegacia do município e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele permaneceu à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

