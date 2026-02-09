Botucatu - Uma mulher de 35 anos foi presa em flagrante, neste final de semana, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após ir a uma casa noturna e deixar o filho de 2 anos sob os cuidados da filha adolescente, de 13 anos.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), na madrugada de sábado (7), a Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu uma denúncia informando que duas crianças estariam sozinhas em uma residência localizada no Jardim Bom Pastor.
Os guardas civis foram até o endereço por volta das 2h30, tocaram a campainha e chamaram no portão, mas ninguém atendeu. Na sequência, a mulher chegou e identificou-se como moradora, negando que havia crianças no imóvel.
Porém, logo depois, a adolescente surgiu no portão e a investigada acabou admitindo que havia deixado a filha cuidando do irmão dela, de apenas 2 anos, para ir a uma casa noturna, alegando que teria ficado fora por "pouco tempo".
O Conselho Tutelar foi acionado e os irmãos ficaram sob responsabilidade de um familiar. A mãe foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.