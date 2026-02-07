Botucatu e região recebem, neste domingo (8), o 1º Passeio dos Motociclistas, evento que promete movimentar as estradas com a participação de mais de 200 motociclistas de diversas cidades do estado de São Paulo. A iniciativa é organizada por Mugiquinha e VR14FOTOS.

De acordo com os organizadores, já estão confirmadas presenças de motociclistas de cidades como Botucatu, Bauru, Jaú, Barra Bonita, Araraquara, Matão, Americana, Rio Claro, Piracicaba, Tatuí, Boituva e da capital paulista. O destino do passeio será o Rancho da Tirolesa, localizado em São Pedro (SP).

A concentração acontece na Estação Phoenix Botucatu, na avenida Deputado Federal Brás de Assis Nogueira, nº 761, no Jardim Vista Linda. A saída do comboio está prevista para as 9h. Para participar, não é necessário realizar inscrição prévia: basta comparecer ao ponto de encontro.