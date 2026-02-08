08 de fevereiro de 2026
OPINIÃO

Saudade

Por Carlota Magalhães |
| Tempo de leitura: 1 min
Hoje é dia da saudade! E como temos saudades! Palavra que só existe em nosso vocabulário. Saudade de nossos pais, tios, amigos, amores, serenatas ao luar na minha cidadezinha, bailes, ritmos bonitos como boleros, saudades de brincar, de pular corda, da ingenuidade, de nem imaginar o que seria um celular... a vida tinha mais encantos. Como professora, avalio bem como éramos felizes. Nostalgia? Talvez...

Não havia crueldades com animais indefesos, como fizeram com o pobre cachorro Orelha, querido por todos, massacrado para diversão de garotos ricos, que foram mandados para os EUA...

Esperemos que tenham punição.

Sou cética por natureza e gostaria que fossem severamente punidos.

Aguardemos...

