Chegamos ao tão aguardado ano de 2026, marcado pelo início da Reforma Tributária. Em meio a tantas mudanças previstas, garantir a saúde financeira do negócio é fundamental para uma transição segura.
O desafio é real: segundo estatísticas do IBGE, 60% das empresas brasileiras fecham em seus primeiros cinco anos de vida, tendo a má gestão financeira como principal causa.
Nesse cenário, o planejamento orçamentário deixa de ser apenas uma tarefa burocrática e passa a ser o diferencial entre a resiliência e o encerramento das operações.
Embora seja um processo diretamente ligado às finanças, sua eficácia vai muito além do caixa. Isso porque essa ação está intrinsecamente relacionada ao planejamento estratégico da organização.
Deste modo, todos os cálculos devem ser feitos levando em conta a realidade da empresa, algo que é baseado em dados.
Se, por um lado, dizemos que os dados são os ativos mais valiosos para os negócios, por outro, caso as informações não estejam coerentes, isso pode se refletir em prejuízos. No planejamento orçamentário, esses registros são fundamentais pois, embora o plano seja financeiro, sua aplicação envolve todas as áreas.
Sabemos que executar um planejamento não é uma tarefa simples, visto que envolve uma gama de informações complexas e diferentes áreas. Por isso, contar com o apoio de uma consultoria especializada é estratégico. Um time de especialistas está apto a sugerir melhorias com base em experiências e nas demandas reais do mercado.
Em um ano repleto de desafios como 2026, o planejamento orçamentário torna-se o elemento central para guiar a empresa com segurança e transparência. Afinal, para dar o primeiro passo, é preciso saber exatamente para onde se quer ir.
PASSOS ESSENCIAIS
#1 Definir diretrizes e estratégias: este é o momento de envolver o time para colher análises. Por meio de brainstormings, é possível entender de onde a companhia vem e para onde almeja ir. Este é o passo para delimitar os objetivos a serem buscados ao longo do ano.
#2 Traduzir as informações para o sistema: uma vez definidos os objetivos, é preciso transformá-los em números (metas). Aqui, o usuário pode contar com ferramentas como o SAP Analytics Cloud (SAC) Planning para auxiliar nessa transcrição.
#3 Input de dados: após a tradução, o sistema precisa processar as informações. Os dados devem ser inseridos na plataforma de forma íntegra para que sejam transformados em insights estratégicos.
#4 Números coerentes: como citado anteriormente, o planejamento orçamentário envolve todas as áreas. Por isso, é essencial que todos os setores trabalhem com as mesmas metas. Esse pilar ganha ainda mais relevância considerando a coexistência de dois sistemas tributários durante o período de adaptação da Reforma Tributária. As organizações devem ajustar o planejamento dentro dos limites do orçamento.
#5 Acompanhamento: feitos os ajustes no sistema, é necessário monitorar a consolidação daquilo que foi orçado. É o momento de colocar o planejamento em prática e acompanhar cada ação minuciosamente.
#6 Resultado e Ajuste: os resultados são consequências de todo o planejamento. No entanto, o orçamento não é estático. É necessário executar ajustes dentro do ERP à medida que surgem novas atualizações fiscais ou mudanças no mercado. Perceba que o grande norteador de todos esses passos são os dados, mas eles não falam por si sós. Nesse aspecto, contar com uma ferramenta especializada é fundamental. Além de confiabilidade, o sistema traz segurança ao permitir o rastreamento de informações e a criação de versões de orçamentos, o que ajuda a traçar novas rotas no meio do caminho sem perder o histórico do que já foi feito.
ORGANIZAÇÃO SEMPRE
Projeção de Receitas e Despesas: Utilize os dados históricos, tendências de mercado e o funil de vendas para projetar o futuro.
Simulação de Cenários (Cenários Alternativos): Planeje cenários (otimista, realista, pessimista) para se preparar para variações de mercado.
Definição do Tipo de Orçamento: Escolha metodologias adequadas, como o Orçamento Base Zero (OBZ), que reinicia o orçamento do zero justificando cada gasto, ou o Orçamento Rolling Forecast (contínuo), que permite ajustes constantes.
Estruturação por Centro de Custo: Organize o orçamento por unidades de negócio ou departamentos, definindo responsáveis para cada linha orçamentária.
Processo Colaborativo: Envolva os gestores das áreas no processo de elaboração, em vez de centralizar apenas na equipe financeira, para garantir maior engajamento e realismo.
Monitoramento (Orçado x Realizado): Acompanhe mensalmente os resultados reais e compare-os com as projeções, identificando desvios.
Revisões Orçamentárias: Não trate o planejamento como algo estático. Faça revisões periódicas e ajustes (reforecast) para adaptar-se às mudanças do ambiente.
Uso de Tecnologia: Utilize ferramentas de gestão financeira e IA (como Accountfy, entre outras) para automatizar, garantir a precisão e velocidade na análise de dados.
Foco na Execução: Garanta que o planejamento orçamentário guie as decisões diárias e as ações estratégicas.
Gestão de Riscos: Identifique potenciais riscos financeiros cedo para tomar medidas corretivas antes que afetem a lucratividade.