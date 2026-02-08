Chegamos ao tão aguardado ano de 2026, marcado pelo início da Reforma Tributária. Em meio a tantas mudanças previstas, garantir a saúde financeira do negócio é fundamental para uma transição segura.

O desafio é real: segundo estatísticas do IBGE, 60% das empresas brasileiras fecham em seus primeiros cinco anos de vida, tendo a má gestão financeira como principal causa.

Nesse cenário, o planejamento orçamentário deixa de ser apenas uma tarefa burocrática e passa a ser o diferencial entre a resiliência e o encerramento das operações.