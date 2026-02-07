O Uniesb – Centro Universitário Bauruense realizou, nesta quinta-feira (5), a Semana de Acolhida do curso de Direito. Uma mesa-redonda reuniu autoridades do Judiciário de Bauru para o debate “Construindo Justiça: a formação acadêmica e o enfrentamento à violência contra a mulher”.
A bancada trouxe a experiência da "linha de frente", com a juíza Daniele Mendes de Melo e a delegada Márcia Regina dos Santos expondo a rotina nas delegacias e tribunais. O debate ganhou força com a visão da advocacia e dos direitos humanos de Gabriela Gavioli e Amanda Basoli, lideranças na OAB e conselhos municipais, que destacaram a urgência de unir técnica jurídica e sensibilidade no atendimento às mulheres.
Check-in Cidade – A Cidade Vê!
VEJA TODAS AS FOTOS ABAIXO