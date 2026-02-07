O grupo literário Expressão Poética lançará, em 2026, um livro de poesias com participação gratuita de autores interessados. A iniciativa vai selecionar 20 poemas para compor a obra. Os textos devem ter até dez linhas, estar em formato Word e ser enviados para o e-mail epoetica26@gmail.com até o dia 10 de fevereiro.

Consolidado há 27 anos em Bauru, o grupo já publicou outras três coletâneas em iniciativas semelhantes: "Bauru de todos os tempos - um roteiro afetivo" (2014), com patrocínio da editora Canal 6; "Cães Bélicos" (2020); e "Oficina de Produção Literária" (2020), estas últimas patrocinadas pela Sociedade Amigos da Cultura (SAC). "Será o quarto livro com publicação gratuita para os autores. Desta vez, é viabilizada por parte dos recursos recebidos do Ponto de Cultura da Lei Aldir Blanc 2025", explica Ana Maria Barbosa Machado, coordenadora do Expressão Poética.

Podem participar escritores interessados em ter seus textos publicados dentro dos temas: amor, estações do ano, família, futuro, natureza e questões sociais. Segundo o fundador do grupo literário, Vagner Fernandes, qualquer pessoa pode participar, sem restrições. "O Expressão Poética segue cumprindo o objetivo com o qual nasceu, que é criar espaços para a divulgação da poesia", enfatiza.