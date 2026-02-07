O bloco Bauru Sem Tomate é Mixto chega ao seu 14º ano de atuação no Carnaval de Bauru em 2026. O desfile está marcado para o sábado de Carnaval, 14 de fevereiro, às 12h, com concentração e percurso pelo Calçadão da rua Batista de Carvalho, no Centro da cidade.
Criado em Bauru, o bloco mantém como proposta a participação no Carnaval com abordagem crítica de acontecimentos locais e nacionais ocorridos no ano anterior. Tradicionalmente, o grupo desfila aos sábados, em horário definido para possibilitar a participação de trabalhadores do comércio central.
Neste ano, o tema escolhido é "Desde 2013 chinelando que pisa no tomate". A proposta faz referência ao uso de chinelos como símbolo e homenagem ao saudoso 'Chinelo', Antonio Pedroso Junior, e direciona críticas a figuras públicas, entre elas a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Entre as ações do bloco está o chamado "Prêmio Desatenção", concedido a pessoas ou grupos que, segundo a organização, simbolizam práticas criticadas pelo coletivo. "Em 2026, a escolha foi pela Família Rosim, incluindo a prefeita e familiares, além de 17 vereadores da Câmara Municipal que integram a base de apoio ao Executivo", informa a organização.
O bloco também define anualmente seus musos. Neste Carnaval, a homenagem será póstuma a Antonio Pedroso Junior, figura ligada a manifestações culturais e políticas da cidade.
A estampa da camiseta oficial foi desenvolvida pelo artista Fausto Bergocce. A trilha sonora do desfile ficará a cargo dos músicos Nél Marques e Kátia Machado, responsáveis pela composição da marchinha do ano. A parte instrumental será conduzida por Tobias Terceiro e integrantes da Estação Primeiro de Agosto.
Após o falecimento de colaboradores históricos, como o músico Alemão e o serígrafo Tocha, o bloco passou a contar com novas parcerias, incluindo a empresa Ictus, responsável pela confecção das camisetas.
O Bauru Sem Tomate é Mixto deixou de desfilar apenas durante o período da pandemia de Covid-19. Segundo a organização, a arrecadação com a venda das camisetas é destinada ao pagamento de músicos e profissionais envolvidos no desfile. Informações sobre aquisição podem ser obtidas com Valquíria Vera Corrêa.