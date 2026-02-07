O bloco Bauru Sem Tomate é Mixto chega ao seu 14º ano de atuação no Carnaval de Bauru em 2026. O desfile está marcado para o sábado de Carnaval, 14 de fevereiro, às 12h, com concentração e percurso pelo Calçadão da rua Batista de Carvalho, no Centro da cidade.

Criado em Bauru, o bloco mantém como proposta a participação no Carnaval com abordagem crítica de acontecimentos locais e nacionais ocorridos no ano anterior. Tradicionalmente, o grupo desfila aos sábados, em horário definido para possibilitar a participação de trabalhadores do comércio central.

Neste ano, o tema escolhido é "Desde 2013 chinelando que pisa no tomate". A proposta faz referência ao uso de chinelos como símbolo e homenagem ao saudoso 'Chinelo', Antonio Pedroso Junior, e direciona críticas a figuras públicas, entre elas a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, e o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.