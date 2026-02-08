Quem circula por bairros como Centro, Jardim Redentor, Parque Paulistano, Geisel, Ouro Verde, Vila Independência, Jardim Bela Vista e Parque Vitória Régia tem se deparado com uma girafa estilosa e um macaco que "conversam" com os pedestres por meio de frases motivacionais estampadas nos muros da cidade. As obras são assinadas pelo grafiteiro Diego Matheus Altino, de 25 anos, que começou a se dedicar ao grafite de forma autodidata ainda na adolescência, aos 15 anos.

O grafite, também conhecido como graffiti, é uma expressão artística urbana que alia arte, comunicação social e ocupação do espaço público, contribuindo para a revitalização de áreas degradadas. Surgido em Nova York entre as décadas de 1960 e 1970, o movimento se consolidou mundialmente e tem no Brasil um dos seus principais polos, com nomes reconhecidos internacionalmente, como Os Gêmeos (Gustavo e Otávio), Eduardo Kobra e Panmela Castro, conhecida como Anarkia Boladona.

Inspirado no trabalho do grafiteiro Fabio Ribeiro (binho3m), cujo personagem é uma tartaruga, Altino passou a criar suas próprias figuras. "Fiquei pensando no que eu poderia fazer e, no começo, surgiu a ideia do macaco. Mas, como alguns muros são estreitos e não comportavam o personagem, acabei criando a girafa, que se encaixa melhor nesses espaços. Dependendo do espaço falo o macaco ou a girafa", conta.