Quem circula por bairros como Centro, Jardim Redentor, Parque Paulistano, Geisel, Ouro Verde, Vila Independência, Jardim Bela Vista e Parque Vitória Régia tem se deparado com uma girafa estilosa e um macaco que "conversam" com os pedestres por meio de frases motivacionais estampadas nos muros da cidade. As obras são assinadas pelo grafiteiro Diego Matheus Altino, de 25 anos, que começou a se dedicar ao grafite de forma autodidata ainda na adolescência, aos 15 anos.
O grafite, também conhecido como graffiti, é uma expressão artística urbana que alia arte, comunicação social e ocupação do espaço público, contribuindo para a revitalização de áreas degradadas. Surgido em Nova York entre as décadas de 1960 e 1970, o movimento se consolidou mundialmente e tem no Brasil um dos seus principais polos, com nomes reconhecidos internacionalmente, como Os Gêmeos (Gustavo e Otávio), Eduardo Kobra e Panmela Castro, conhecida como Anarkia Boladona.
Inspirado no trabalho do grafiteiro Fabio Ribeiro (binho3m), cujo personagem é uma tartaruga, Altino passou a criar suas próprias figuras. "Fiquei pensando no que eu poderia fazer e, no começo, surgiu a ideia do macaco. Mas, como alguns muros são estreitos e não comportavam o personagem, acabei criando a girafa, que se encaixa melhor nesses espaços. Dependendo do espaço falo o macaco ou a girafa", conta.
As frases reflexivas como "Manda essa tristeza embora", "E quando falam de amor, dá um nó na garganta" e "Acredite em dias melhores" vieram logo depois, com o objetivo de levar mensagens positivas a quem passa. "Pensei que poucas pessoas observam as paredes por onde andam, mas, se alguém olhar, que veja algo bom, algo que ajude no dia a dia", explica o artista.
Segundo Altino, o retorno do público tem sido emocionante. "Muitas pessoas me procuram dizendo que as ajudei em momentos difíceis. Leram a frase, refletiram, e isso me deixa muito, muito feliz", afirma.
O grafiteiro prioriza muros de locais abandonados ou degradados. De acordo com ele, além de dar vida a esses espaços, essa escolha evita conflitos com proprietários que não apreciam a arte urbana. "Em locais abandonados não há esse problema e já recebi relatos de que, depois do grafite, as pessoas pararam até de jogar lixo nesses lugares", destaca.
Todo o material utilizado nas obras é custeado pelo próprio artista. "Ainda não sou remunerado pelos grafites que faço. O dinheiro vem das tatuagens que realizo", conta Altino, que busca patrocínio para continuar espalhando arte e reflexão pelos muros da cidade.
O trabalho do grafiteiro pode ser acompanhado pelo Instagram @altinottt.