A Prefeitura de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, lança neste mês a campanha Lençóis verde, que oferece mudas e plantio gratuitos a todos os interessados em participar. O objetivo principal é promover a educação ambiental e ampliar a arborização urbana, incentivando o plantio voluntário de árvores no calçamento por meio da participação direta da população. No ano passado, a Secretaria plantou cerca de 1.400 árvores.

Como parte da campanha, uma equipe da secretaria fará visitas domiciliares para oferecer a adesão aos moradores. O primeiro setor beneficiado compreende a avenida Padre Salústio Rodrigues Machado e as ruas 28 de Abril, Anita Garibaldi, Sete de Setembro, 13 de Maio, José do Patrocínio e Coronel Virgílio Rocha. As demais regiões da cidade serão contempladas no projeto.

A qualquer momento, moradores de outros setores podem fazer contato com a secretaria e agendar o plantio. Entre os objetivos de longo prazo, a ideia é reduzir a temperatura por meio do aumento do número de árvores no sistema viário urbano; melhorar a drenagem urbana; criar sombra e qualidade do ar, além de fortalecer o vínculo entre população e o meio ambiente.