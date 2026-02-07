Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, a programação de Carnaval nas cidades da região será marcada por bailes para os públicos infantil e adulto em áreas públicas, desfiles de blocos e shows gratuitos, inclusive com artistas de renome nacional e escolas de samba tradicionais.
Em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), serão quatro dias de shows, entre os dias 14 e 17, das 18h às 22h, com atrações na avenida do Fórum, próximo à rodovia João Hipólito Martins (SP-209), a Castelinho.
No sábado (14), quem se apresenta são Os Travessos. No domingo (15), é a vez da escola de samba Rosas de Ouro. Na segunda-feira (16), a festa será comandada pelo Negritude Jr e, na terça (17), pelo Art Popular.
Em Piratininga (13 quilômetros de Bauru), o Pirafolia 2026 ocorre nos dias 14,15 e 16 de fevereiro, na Praça do Turista, das 20h30 às 2h, com banda, Dj, apresentação de escola de samba e premiação de foliões.
De acordo com informações da prefeitura, uma matinê será realizada no domingo, a partir das 15h, e contará com um ponto de apoio TEA dedicado a crianças com autismo e outras necessidades especiais.
Iacanga (50 quilômetros de Bauru) terá quatro dias de folia na Praia das Palmeiras, de 13 a 16 de fevereiro, com matinê para crianças no sábado, das 18h às 20h, e shows com banda Fly By Night todas as noites.
Em Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), a festa de Carnaval será no dia 14, sábado, no estacionamento do Parque Ecológico, das 17h até a 1h, e terá brinquedos infláveis, banho de espuma e recreação infantil.
A programação contará ainda com atrações musicais que prometem manter o público animado durante toda a noite, com a presença do Dj Cássio, Wil Veck e banda, banda Malaka e banda Amigos da Resenha.
Em Jaú (47 quilômetros de Bauru), serão cinco dias de música e diversão no Parque do Rio Jaú, a partir das 19h. No domingo e na terça, a festa começa mais cedo, às 15h, com shows especiais para as crianças.
Na sexta (13), a atração principal será Katinguelê. Já na terça (17), as festividades serão encerradas com Negritude Junior. No sábado e no domingo, a Praça da Rodoviária, em Potunduva, também terá atrações.
Em Bariri (56 quilômetros de Bauru), serão duas noites de folia, no sábado e na segunda, das 20h à 0h, e matinê no domingo, das 15h às 19h, no Lago Municipal, com banda Abadah e Bateria Unidos por um Som.
Em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), o CarnaFolia será realizado entre os dias 13 e 16, na avenida Tiradentes, com desfiles das escolas de samba locais até a Praça Deputado Leônidas Camarinha.
No local, conhecido como Praça do Jardim, a festa dos foliões continua com shows e apresentações musicais. No domingo, segundo a prefeitura, haverá matinê dedicada ao público infantil, das 15h às 18h.
Em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), serão quatro noites de shows e duas matinês e apresentações de artistas como Bamboa, banda Xangai e Botequim do Samba. No domingo, a avenida Rosa Zanela Petri, na orla turística, será palco de um grande desfile de blocos carnavalescos.
Em Agudos (13 quilômetros de Bauru), a festa será em frente à Estação Sorocabana, às 20h, no sábado, com apresentação da banda Kalango Jack, e terça, com show de Boca Amarela e Domingueiros do Samba.
Em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), o Carnaval será aberto no sábado com o tradicional desfile de blocos com saída da praça do Soldado Constitucionalista, às 10h, e chegada no Parque Paradão.
A Praça Comendador José Zillo (Concha Acústica) terá shows nas noites de sábado, domingo, segunda e terça. No domingo e na terça, estão programadas matinês, às 15h, com brincadeiras e banho de espuma.