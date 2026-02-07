O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) reforçou sua atuação junto aos pequenos empresários de Bauru e região com ações intensas de orientação, regularização e planejamento empresarial, especialmente voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs). Um dos destaques foi o mutirão realizado nos últimos meses, que mobilizou todo o Estado de São Paulo e teve forte impacto no município.
Segundo o diretor técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi, a iniciativa foi fundamental para evitar que milhares de empreendedores perdessem os benefícios do Simples Nacional. Somente em Bauru, onde existem mais de 40 mil MEIs ativos, foram registrados mais de 5 mil atendimentos no período, garantindo a regularização de negócios que corriam risco de exclusão do regime simplificado após o prazo de 31 de janeiro.
"O MEI trouxe um modelo de negócio menos burocrático e acessível, especialmente para quem estava na informalidade ou iniciando uma atividade. A regularização é essencial para manter esses benefícios", destacou Vinholi. Ele lembrou que o Brasil registrou recorde de abertura de empresas em 2025, impulsionado justamente pelos microempreendedores individuais.
Além da regularização, o Sebrae atua de forma contínua no planejamento dos pequenos negócios, mesmo diante das limitações do MEI, como o teto anual de faturamento de R$ 81 mil e a possibilidade de apenas um funcionário. Para Vinholi, esse limite precisa ser atualizado. "Estamos sem reajuste desde 2018. A inflação impactou muito e hoje esse valor é baixo. Atualizar e ampliar esse teto significa permitir que mais empresas cresçam", afirmou.
O trabalho do Sebrae vai além da formalização. A instituição acompanha os empreendedores no acesso ao crédito, na busca por novos mercados e na estruturação do negócio, com o objetivo de reduzir a mortalidade das empresas e estimular que MEIs evoluam para micro e pequenas empresas.
Essa atuação também foi apresentada a prefeitos e gestores públicos durante o evento Conexão APM, da Associação Paulista de Municípios (APM), em Bauru, na útlima quarta-feira (4). O Sebrae participou da programação levando propostas voltadas às compras públicas, educação empreendedora e desenvolvimento econômico local, reforçando o papel da entidade como parceira estratégica dos municípios.
Para Vinholi, o fortalecimento do empreendedorismo local passa pelo trabalho conjunto entre Sebrae, prefeituras e associações regionais. "Ninguém faz nada sozinho. A mobilização regional e o planejamento de médio e longo prazo são fundamentais para gerar desenvolvimento sustentável", concluiu.