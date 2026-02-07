O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP) reforçou sua atuação junto aos pequenos empresários de Bauru e região com ações intensas de orientação, regularização e planejamento empresarial, especialmente voltadas aos microempreendedores individuais (MEIs). Um dos destaques foi o mutirão realizado nos últimos meses, que mobilizou todo o Estado de São Paulo e teve forte impacto no município.

Segundo o diretor técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi, a iniciativa foi fundamental para evitar que milhares de empreendedores perdessem os benefícios do Simples Nacional. Somente em Bauru, onde existem mais de 40 mil MEIs ativos, foram registrados mais de 5 mil atendimentos no período, garantindo a regularização de negócios que corriam risco de exclusão do regime simplificado após o prazo de 31 de janeiro.

"O MEI trouxe um modelo de negócio menos burocrático e acessível, especialmente para quem estava na informalidade ou iniciando uma atividade. A regularização é essencial para manter esses benefícios", destacou Vinholi. Ele lembrou que o Brasil registrou recorde de abertura de empresas em 2025, impulsionado justamente pelos microempreendedores individuais.