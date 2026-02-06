Cabrália Paulista - Um homem de 39 anos foi socorrido em estado grave, na tarde desta sexta-feira (6), após ser esfaqueado em uma residência localizada no Conjunto Habitacional Antônia Orlato Madrigal I, em Cabrália Paulista (45 quilômetros de Bauru). O suspeito do crime, de 43 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM).

O fato ocorreu por volta das 15h. O homem esfaqueado foi conduzido por uma equipe da ambulância municipal, em estado grave, ao Hospital Santa Luzia de Duartina. Posteriormente, foi transferido para um hospital em Bauru. Segundo a polícia, ele tinha mandado de prisão civil em aberto pelo não pagamento de pensão alimentícia.

O suspeito foi detido pela PM no quintal do imóvel e, conforme informações do Blog do Jader Santos, confessou que havia desferido uma facada no abdômen da vítima. Ele foi levado à delegacia, autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e ficou à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia.