O ano de 2025 fechou uma das décadas menos chuvosas na área da bacia do rio Lençóis, segundo histórico dos últimos 108 anos. Nos 10 últimos anos de medições pluviométricas na bacia, apenas em quatro as cotas pluviométricas anuais fecharam superavitárias. Nos outros seis anos, os dados foram deficitários. Na década passada, ocorreu o inverso, com mais anos chuvosos e menos anos deficitários de chuvas. As informações foram divulgadas pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) nesta semana, no Facebook.

A Câmara Técnica do órgão analisou dados da bacia hidrográfica apresentados em 2025, comparando com o ano anterior. No acumulado dos 12 meses do ano passado, o déficit foi de - 685 mm (negativos), contra - 1.414 mm (negativos) em 2024. A década anterior, entre 2007 e 2015, foi uma das mais chuvosas.

De acordo com o Comitê, janeiro de 2026 também fechou com pequeno déficit pluviométrico de - 286 mm (negativos), número que, segundo histórico da bacia do rio Lençóis, representou apenas uma variação de - 13,61% (negativos) em relação às cotas mínimas mensais previstas para janeiro em toda a bacia.

Tendências para a próxima década