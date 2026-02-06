Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio do Fundo Social de Solidariedade, inaugurou nesta semana o Bazar da Solidariedade, um ponto permanente de mobilização social aberto à participação da comunidade por meio de doações e do voluntariado. A solenidade contou com presença de autoridades municipais, servidores, voluntários e cidadãos que acreditam que a solidariedade transforma vidas.

Mais do que um local de venda de roupas, o Bazar, instalado na Galeria Municipal, na rua Treze de Maio, 232, Centro, simboliza esperança, dignidade e oportunidade. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção do Mercado Solidário, programa que garante o acesso a alimentos e suporte social a quem mais precisa, consolidando uma política pública permanente de acolhimento.

"Este bazar é resultado do trabalho de muitas mãos, todos com um único propósito: cuidar das pessoas. Cada peça aqui se transforma em alimento na mesa de uma família. O Fundo Social nunca esteve tão ativo e isso mostra que, quando há união, a solidariedade realmente muda destinos", ressaltou a presidente do Fundo Social, Meire Fernandes.