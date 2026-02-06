Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio do Fundo Social de Solidariedade, inaugurou nesta semana o Bazar da Solidariedade, um ponto permanente de mobilização social aberto à participação da comunidade por meio de doações e do voluntariado. A solenidade contou com presença de autoridades municipais, servidores, voluntários e cidadãos que acreditam que a solidariedade transforma vidas.
Mais do que um local de venda de roupas, o Bazar, instalado na Galeria Municipal, na rua Treze de Maio, 232, Centro, simboliza esperança, dignidade e oportunidade. Toda a renda arrecadada será destinada à manutenção do Mercado Solidário, programa que garante o acesso a alimentos e suporte social a quem mais precisa, consolidando uma política pública permanente de acolhimento.
"Este bazar é resultado do trabalho de muitas mãos, todos com um único propósito: cuidar das pessoas. Cada peça aqui se transforma em alimento na mesa de uma família. O Fundo Social nunca esteve tão ativo e isso mostra que, quando há união, a solidariedade realmente muda destinos", ressaltou a presidente do Fundo Social, Meire Fernandes.
O prefeito Rafael Lima também enalteceu o papel do órgão. “Nossa cidade vive um novo tempo no cuidado com pessoas. O Bazar da Solidariedade é prova de que políticas públicas feitas com amor e responsabilidade geram impacto real. Parabenizo toda a equipe do Fundo Social e cada voluntário que dedicou seu tempo para que esse projeto se tornasse realidade", afirmou.