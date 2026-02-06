A Prefeitura de Bauru conseguiu nesta sexta (6) a revogação da liminar expedida nesta quinta-feira (5) que suspendia o edital da concessão do tratamento de esgoto. A juíza Ana Lúcia Graça Lima Aiello reconsiderou sua decisão, reconhecendo argumentos da Prefeitura.

Como adiantamos ontem, o Município de Bauru juntou aos autos petição com cópia de decisão proferida pelo TCE, relatando que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo proferiu decisão monocrática no Processo TC-001436.989.26-3, examinando representação apresentada pela própria Sabesp, que havia pedido a suspensão em Bauru. A reclamação questionava exatamente a mesma problemática que levou a juíza a conceder a liminar na quinta-feira.

No TCE, a Sabesp contestou o modo de disputa fechado, além de outros pontos do edital. O conselheiro Dimas Ramalho aplicou o indeferimento integral do pedido de suspensão cautelar formulado pela Sabesp, inclusive afastando as outras alegações, e determinou o arquivamento da representação, por entender que "as insurgências não possuem materialidade suficiente para justificar a paralisação do certame".