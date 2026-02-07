Café com Política

O vereador Junior Rodrigues foi o entrevistado desta sexta-feira (6) do Café com Política (JC/JCNET + 96FM). Ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, que tem duas pré-candidaturas para a Assembleia (o próprio Junior e Lúcia Rosim) e o ex-secretário da Habitação, Anderson Prado, em compasso de espera por definições do comando partidário. A despeito do desconforto e do ‘congestionamento’ na legenda, o vereador segue com sua pré-campanha.

Recebeu convites

Junior informa ter recebido consultas de outros partidos, que lhe oferecem a legenda, mas não poderá deixar o PSD devido à lei da fidelidade partidária, que o impede de trocar de legenda sem anuência do comando da sigla, o que não vai ocorrer, conforme antecipou o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Junior tem conversado bastante com o pré-candidato a deputado Rodrigo Mandaliti, presidente do MDB.

Uma boa notícia 1

O Café com Política de ontem trouxe à luz uma realidade momentânea que em breve pode se tornar uma boa notícia para a política local: o número de candidatos a deputado federal e a estadual neste ano deve ser bem menor do que na eleição anterior, de 2022. Naquela ocasião, Bauru teve 22 candidatos a deputado estadual e 14 a federal, número absurdamente excessivo.