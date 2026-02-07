Café com Política
O vereador Junior Rodrigues foi o entrevistado desta sexta-feira (6) do Café com Política (JC/JCNET + 96FM). Ele é pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, que tem duas pré-candidaturas para a Assembleia (o próprio Junior e Lúcia Rosim) e o ex-secretário da Habitação, Anderson Prado, em compasso de espera por definições do comando partidário. A despeito do desconforto e do ‘congestionamento’ na legenda, o vereador segue com sua pré-campanha.
Recebeu convites
Junior informa ter recebido consultas de outros partidos, que lhe oferecem a legenda, mas não poderá deixar o PSD devido à lei da fidelidade partidária, que o impede de trocar de legenda sem anuência do comando da sigla, o que não vai ocorrer, conforme antecipou o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Junior tem conversado bastante com o pré-candidato a deputado Rodrigo Mandaliti, presidente do MDB.
Uma boa notícia 1
O Café com Política de ontem trouxe à luz uma realidade momentânea que em breve pode se tornar uma boa notícia para a política local: o número de candidatos a deputado federal e a estadual neste ano deve ser bem menor do que na eleição anterior, de 2022. Naquela ocasião, Bauru teve 22 candidatos a deputado estadual e 14 a federal, número absurdamente excessivo.
Uma boa notícia 2
Desta vez, pelo menos até agora, Bauru tem ‘apenas’ seis pré-candidatos a deputado federal e oito a estadual. Vamos às listas. Federal: 1- Eduardo Borgo (Novo), 2- Dr. Raul (Podemos), 3- André Maldonado (PP), 4- Rodrigo Agostinho (PSB), 5- Capitão Augusto (PL) e 6 – José Xaides (PDT). Estadual: 1- Junior Rodrigues (PSD), 2- Rodrigo Mandaliti (MDB), 3- Estela Almagro (PT), 4- Chiara Ranieri (União), 5- Lúcia Rosim (PSD), 6- Junior Lokadora (Podemos), 7- Beto Móveis (Republicanos) e 8- Anderson Prado (PSD).
Menos de dez?
Ainda restam cinco meses até as convenções partidárias que definirão os candidatos oficialmente, mas os principais partidos e grupos políticos estão com os nomes já alinhados. Claro que podem surgir novos nomes, mas não serão muitos se olharmos para o quadro político/partidário bauruense. Talvez tenhamos menos de 10 candidatos em cada uma das duas disputas (estadual e federal).
