Declarada como morta por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após um atropelamento ocorrido no início da noite do dia 18, e posteriormente reanimada por um médico da concessionária Eixo SP, Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, iniciou a reabilitação física em casa nesta sexta-feira (6), em Bauru. Ela recebeu alta do Hospital de Base (HB) na quinta-feira (5).

De acordo com o fisioterapeuta Darcísio Hortelan Antonio, equipes de saúde da Prefeitura de Bauru atuam ativamente para a melhoria das condições da vítima. Segundo ele, o fluxo natural de atendimento é de uma visita semanal, mas pode variar conforme o quadro clínico do paciente. “O caso de Fernanda, por ser extra-regular, pode exigir mais visitas e encaminhamento à rede de reabilitação”, explica.

Segundo familiares, Fernanda ainda apresenta sinais de confusão mental. Ela consegue gesticular e conversar em tom baixo, mas só se locomove com o auxílio de uma cadeira de rodas. A família optou por permitir que ela recupere a memória dos fatos de forma autônoma, enquanto segue sob cuidados médicos.