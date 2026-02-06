Declarada como morta por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após um atropelamento ocorrido no início da noite do dia 18, e posteriormente reanimada por um médico da concessionária Eixo SP, Fernanda Cristina Policarpo, de 29 anos, iniciou a reabilitação física em casa nesta sexta-feira (6), em Bauru. Ela recebeu alta do Hospital de Base (HB) na quinta-feira (5).
De acordo com o fisioterapeuta Darcísio Hortelan Antonio, equipes de saúde da Prefeitura de Bauru atuam ativamente para a melhoria das condições da vítima. Segundo ele, o fluxo natural de atendimento é de uma visita semanal, mas pode variar conforme o quadro clínico do paciente. “O caso de Fernanda, por ser extra-regular, pode exigir mais visitas e encaminhamento à rede de reabilitação”, explica.
Segundo familiares, Fernanda ainda apresenta sinais de confusão mental. Ela consegue gesticular e conversar em tom baixo, mas só se locomove com o auxílio de uma cadeira de rodas. A família optou por permitir que ela recupere a memória dos fatos de forma autônoma, enquanto segue sob cuidados médicos.
Ainda de acordo com os familiares, a jovem não tem ciência da repercussão nacional do seu acidente, tampouco da declaração equivocada de óbito feita pela médica, que atualmente está afastada de suas funções.
A mãe, Adriana Policarpo, cuida da filha em tempo integral, com o apoio de poucos parentes. De origem humilde, a família precisa de doações de fraldas geriátricas e outros itens. Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo WhatsApp da mãe da vítima: (14) 99651-1679.