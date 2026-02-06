O Núcleo de Gastronomia AB Mauri de Bauru está com inscrições abertas para um curso 100% gratuito. O objetivo é qualificar jovens na culinária tradicional paulista, com foco em empreendedorismo, sustentabilidade e geração de emprego e renda.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de fevereiro, e o curso terá início em 23 de fevereiro de 2026. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo formulário disponível no link: https://www.nucleosdecultura.com.br/nucleoabmauri-bauru/



As aulas incluem fundamentos da culinária tradicional brasileira, técnicas básicas de cozinha, panificação artesanal e fermentação natural, confeitaria fina: bolos, tortas e sobremesas, empreendedorismo gastronômico, além de montagem e apresentação de pratos. Assim, seja um entusiasta da cozinha ou um futuro chef em formação, o aluno vai aprender técnicas, criatividade e prática real, do básico ao avançado.