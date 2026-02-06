O Núcleo de Gastronomia AB Mauri de Bauru está com inscrições abertas para um curso 100% gratuito. O objetivo é qualificar jovens na culinária tradicional paulista, com foco em empreendedorismo, sustentabilidade e geração de emprego e renda.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 17 de fevereiro, e o curso terá início em 23 de fevereiro de 2026. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo formulário disponível no link: https://www.nucleosdecultura.com.br/nucleoabmauri-bauru/
As aulas incluem fundamentos da culinária tradicional brasileira, técnicas básicas de cozinha, panificação artesanal e fermentação natural, confeitaria fina: bolos, tortas e sobremesas, empreendedorismo gastronômico, além de montagem e apresentação de pratos. Assim, seja um entusiasta da cozinha ou um futuro chef em formação, o aluno vai aprender técnicas, criatividade e prática real, do básico ao avançado.
"Fiquei muito feliz com o curso, realmente mudou a minha vida. Pude aprender técnicas de preparo de receitas diferentes das que eu já conhecia. Os professores sempre dão dicas maravilhosas, são atenciosos e sempre dispostos a ajudar", comenta Nilva Losilla - aluna formada na edição anterior do curso.
O aprendizado é feito em uma cozinha real e traz técnicas para reaproveitamento de ingredientes. Ao final, o aluno desenvolverá seu próprio prato para apresentar na Mostra Gastronômica de conclusão de curso.
A iniciativa é patrocinada pela AB MAURI e é realizada pelo Instituto São Paulo de Arte e Cultura e pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
O curso tem carga horária de 196h e as aulas acontecerão no Núcleo de Gastronomia - AB Mauri – Bauru, na rua Virgílio Malta, 10-05, de segunda, quarta e sexta, das 18h30 às 21h30.