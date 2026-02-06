A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta o espetáculo ‘Baluarte’ da Companhia Estável de Dança nesta sexta-feira (6), às 20h, no Teatro Municipal ‘Celina Lourdes Alves Neves’. A entrada é gratuita, e os ingressos devem ser retirados a partir das 19h, no Teatro Municipal.

O espetáculo marca a abertura oficial dos eventos de Carnaval em Bauru. Com uma linguagem de dança contemporânea, a coreografia de Arilton Assunção conduz o público por sambas tradicionais, marchinhas e batucadas, celebrando os menestréis que mantêm viva a história do samba — em uma explosão de ritmo, emoção e identidade cultural.

O samba nasceu da resistência, do batuque e da verdade. Veio das raízes africanas, cresceu em solo brasileiro e atravessou o tempo contando histórias, dores e alegrias do nosso povo. A apresentação vai contar com a participação especial do Centro Cultural Tobias Terceiro, Denise Amaral e da Realeza do Carnaval de Bauru, escolhida na última semana.