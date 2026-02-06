O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Bauru está com inscrições abertas para vagas remanescentes em cursos técnicos gratuitos, referentes ao 1º semestre de 2026.

As inscrições para as vagas remanescentes são gratuitas e devem ser realizadas no período de 04 a 09/02 por meio do site oficial do IFSP ou pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrdd7L_WPWZ46MDBawPCslVBlTXctTxTZDpjL_kXijBrhK2g/viewform

As vagas são destinadas aos cursos técnicos concomitantes (estudantes que estejam cursando o 2° ou 3° ano de Ensino Médio em outra instituição) e subsequentes (candidatos que já concluíram o Ensino Médio), na área de Informática, e serão preenchidas conforme critérios estabelecidos em edital próprio, respeitando a ordem de inscrição e a documentação apresentada pelos candidatos.