A Diretoria de Sistema Viário e Transportes da Emdurb, por meio do GOT, informa as interdições necessárias para o jogo do Noroeste e Santos, que acontecerá neste domingo (8), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho. Para tanto, algumas ruas serão fechadas a partir das 10h:

-Rua Wenceslau Braz, quarteirões, 09, 10, 11, 12 e 13;

-Rua Antônio da Silva Souto, quarteirões 04 e 05;

-Rua Professor Carlos Gomes Peixoto de Melo, quarteirão 03;

-Rua Pixinguinha, quarteirão 02;

-Rua Osílio Rocha, quarteirão 01;

-Avenida Elias Miguel Maluf, quarteirão 01;

-Rua Luiz Bevillaqua, quarteirões 02 e 03;

-Rua Benedito Eleutério, quarteirões 02, 03, 04, 05 e 06;

-Rua Angelo Cerigato, quarteirões 07 e 08;

-Rua Correia Júnior, quarteirões 02 e 03;

-Rua Antonio Guedes de Azevedo, quarteirão 01.

Os locais estarão sinalizados pelo GOT – Grupo de Operações de Trânsito. A Emdurb pede atenção aos motoristas.