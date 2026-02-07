A Diretoria de Sistema Viário e Transportes da Emdurb, por meio do GOT, informa as interdições necessárias para o jogo do Noroeste e Santos, que acontecerá neste domingo (8), às 16h, no Estádio Alfredo de Castilho. Para tanto, algumas ruas serão fechadas a partir das 10h:
-Rua Wenceslau Braz, quarteirões, 09, 10, 11, 12 e 13;
-Rua Antônio da Silva Souto, quarteirões 04 e 05;
-Rua Professor Carlos Gomes Peixoto de Melo, quarteirão 03;
-Rua Pixinguinha, quarteirão 02;
-Rua Osílio Rocha, quarteirão 01;
-Avenida Elias Miguel Maluf, quarteirão 01;
-Rua Luiz Bevillaqua, quarteirões 02 e 03;
-Rua Benedito Eleutério, quarteirões 02, 03, 04, 05 e 06;
-Rua Angelo Cerigato, quarteirões 07 e 08;
-Rua Correia Júnior, quarteirões 02 e 03;
-Rua Antonio Guedes de Azevedo, quarteirão 01.
Os locais estarão sinalizados pelo GOT – Grupo de Operações de Trânsito. A Emdurb pede atenção aos motoristas.